إعتماد سفيرين جزائريين لدى أرمينيا وكوريا

وافقت الحكومة الأرمينية على اعتماد إسماعيل بن عمارة، سفيرا مفوضا وفوق العادة للجزائر لدى جمهورية أرمينيا.

وحسب ما أفاد به، يوم الأحد، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد تم إعتماد إسماعيل بن عمارة، سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أرمينيا مع الإقامة بموسكو.

كما وافقت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على اعتماد حسن رابحي. سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الإقامة ببكين.

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