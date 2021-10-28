إعتماد سفيري روسيا والفيتنام

أعلنت وزارة الخارجية والجالية بالخارج، عن إعتماد إسماعيل بن عمارة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى فدرالية روسيا.

إضافة إلى إعتماد عبد الحميد بوبازين سفيرا فوق العادة و مفوضا للجزائر لدى جمهورية فيتنام الإشتراكية.

حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. فقد وافقت الحكومة الروسية على إعتماد إسماعيل بن عمارة. سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى فدرالية روسيا.

بالمقابل وافقت الحكومة الفيتنامية وافقت على اعتماد عبد الحميد بوبازين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك لدى جمهورية فيتنام الإشتراكية.

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اعتماد سفراء رومانيا.. الإمارات ومالي

أعلنت وزارة الخارجية، عن اعتماد مناد حباك سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى دولة رومانيا. إضافة إلى اعتماد خميسي عريف سفيرا فوق العادة و مفوضا للجزائر لدى دولة الإمارات.

كما تم اعتماد الحواس رياش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية

قام، وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي، عبد اللاي ديوب، ومن خلال مأدبة عشاء، بتقليد سفير الجزائر بوعلام شبيحي، وسام الدبلوماسي. جاء التقليد مقابل جهود السفير الجزائري في مسار السلم بالبلاد -يضيف المصدر-.

جرت مراسم، تكريم السفير الجزائري خلال عشاء وداع، تم تنظيمه البارحة على شرف السفير. حيث انتهت مهام السفير.

كما قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعيين أحمد بوطاش سفيرا للجزائر فوق العادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أورده اليوم الثلاثاء بيان من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وقد وافقت واشنطن على بوطاش سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.