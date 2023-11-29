إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية أوزبكستان

وافقت الحكومة الأوزبكية، على تعيين محمد يرقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوزبكستان.

و أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوزبكية. وافقت على تعيين محمد يرقي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوزبكستان.

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