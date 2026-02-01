إعتماد مشروع حوض ترسيب لإنهاء إشكالية عكورة المياه بمحطة تحلية ماينيس

قامت لجنة وزارية رفيعة المستوى بزيارة ميدانية إلى ولاية الشلف، في إطار متابعة وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب. و الوقوف على الإشكالات التقنية المسجلة، خاصة تلك المرتبطة بظاهرة عكورة مياه البحر التي أثرت مؤخرا على استقرار التموين.

وحسب بيان لرئيس المجلس الشعبي الولائي، فإن الزيارة شملت محطة تحلية مياه البحر بماينيس. أين تم الوقوف عن كثب على ظروف التشغيل و الصعوبات التقنية المسجلة، إلى جانب سد سيدي يعقوب. و ذلك بهدف تقييم الوضعية العامة و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

و أضاف ذات البيان، أن اللجنة الوزارية اعتمدت اقتراح إنشاء حوض ترسيب بسعة 50 ألف متر مكعب، كحل نهائي و مستدام للقضاء على إشكالية العكورة التي تعيق استغلال محطة التحلية خلال فترات التقلبات الجوية .

و قد تقرر أن تتكفل الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر ( ADC ) التابعة لمجمع سوناطراك بإنجاز هذا المشروع. كما تقرر إيفاد لجنة تقنية ابتداء من صباح اليوم الموالي لاختيار الأرضية المناسبة لتجسيد المشروع ، مع ترجيح إنجاز حوض الترسيب داخل الصرح التابع للجزائرية للمياه ( ADE ) ، و الذي كان يستغل سابقا كمحطة تحلية، و يقع بمحاذاة محطة ماينيس الحالية.

كما عقد اجتماع تنسيقي بمقر الولاية ، بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية و الأمين العام لوزارة الموارد المائية. إلى جانب المدير العام لشركة الجزائرية للمياه ( ADE ) و المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر ( ADC )، خصص لإعداد مخطط خاص لمرافقة الساكنة.

و من شأن هذه القرار، تعزيز استقرار المنظومة المائية على المدى المتوسط و البعيد. وضمان استمرارية تشغيل محطة التحلية ، بما ينعكس إيجابا على تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.