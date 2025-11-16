إعتماد مواصفة عالمية للتمور الطازجة

تم إعتماد النسخة النهائية لمواصفة الدستور الغذائي الخاصة بالتمور الطازجة، في إطار أشغال الدورة الـ48 لهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو FAO ) بروما خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025.

وقد شكّل هذا القرار تتويجاً لجهود الجزائر في الدفاع عن خصوصيات التمور الجزائرية وإبراز مميزاتها داخل لجان الخبراء الدوليين.

وقد شاركت الجزائر في إعداد هذا الملف عبر فريق وزاري مشترك يضم خبراء من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد قدّم الفريق الجزائري مساهمات تقنية وعلمية دقيقة خلال مختلف الجلسات والنقاشات. مكّنت من إدراج الخصوصيات النوعية للتمور الجزائرية، ولا سيما تمور دقلة نور، ضمن المعايير الدولية المعتمدة.

ويمثل اعتماد هذه المواصفة الدولية مكسباً استراتيجياً من شأنه تعزيز ولوج التمور الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم تنافسيتها. وترسيخ الاعتراف الدولي بجودة المنتوج الوطني.