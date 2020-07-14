إعتماد نظام رقمي جديد بالديوان المهني للحبوب لمتابعة حركة المخازن

يحرص الديوان الوطني المهني للحبوب حاليا على اعتماد نظام رقمي جديد لمتابعة حركة مخازن الحبوب بحيث يسمح هذا النظام بتوفير معلومات دقيقة وآنية على كل عمليات التحويل و التخزين.

وأفاد بيان، لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذا النظام الجديد طوره مهندسون في الإعلام الآلي تابعون للديوان الوطني للحبوب في ظرف 4 سنوات قبل بداية مرحلة التجريب نهاية 2018 على مستوى خمس تعاونيات فلاحية.

وأضاف ذات المصدر، أنهظ في مطلع سنة 2019 بدء تعميم النظام على سائر التعاونيات ليحل بديلا عن النظام الكلاسيكي الذي كان يعتمد على نقل المعلومة عبر المراسلات الورقية والمراسلات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ومع بداية سنة 2020 تم التخلص نهائيا من النظام القديم في التعاملات والإعتماد الكلي على هذا النظام الرقمي الجديد.

ومن الناحية العملية، يسمح النظام الرقمي الجديد بتتبع حركة المخازن بدقة عالية لاسيما من خلال تحويل كمية من القمح من تعاونية لأخرى بحيث يعطي النظام معلومات عن وقت خروجها و وصولها وكذلك معلومات عن الناقلين لتتبع مسارها و التدخل المباشر في حال تسجيل أي اضراب في عملية التحويل.

كما يسمح هذا النظام للديوان معرفة حجم الكميات في المخازن وتوزيعها على مستوى كل تعاونية تابعة له وهو الذي لم يكن متاحا في النظام الكلاسيكي السابق وإعداده يتطلب جهدا ووقتا كبيرين.

من جهتهم أكد مهندسو الديوان الجزائري المهني للحبوب، بأن النظام الجديد سيتم تطويره أكثر مما هو عليه حاليا لتسهيل عمله أكثر و إضفاء مزيدا من الدقة والشفافية وهو ما يرمي إليه الديوان الذي جعل الرقمنة في التسيير من أولوياته.