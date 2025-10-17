إعتماد وتمويل مجموعة جديدة من المشاريع بهذه الجامعات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن اعتماد وتمويل مجموعة جديدة من المشاريع الواعدة في عدة جامعات جزائرية، هذا الأسبوع.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، فإن لجان انتقاء, اعتماد، والتمويل المشاريع (CSVF)، تواصل دعمَ المشاريع الريادية الشبانية.

حيث تمّ هذا الاسبوع اعتماد 5 مشاريع في مجالات: الصحة، الصناعة، والصناعات الغذائية، بجامعة 8 ماي 1945 في قالمة.

وفي جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، تم قبول 3 مشاريع للتمويل في مجال الصناعة.

كما تم قبول مشروعين في مجالي الإنتاج والخدمات، بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف في ميلة.

وفي جامعة محمد خيضر ببسكرة، تم قبول 6 مشاريع للتمويل في مجالات الطب، الخدمات والصناعة.

كما تم قبول مشروع في مجال الصناعة، بجامعة قاصدي مرباح في ورقلة.

وأكد الوزير، أن هذا الإنجاز هو خطوة عملية نحو تحقيق الريادة ودعم الاقتصاد الوطني.