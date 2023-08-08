إعتماد 18 مشروعا لتحلية مياه البحر

أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، عن قبول تمويل ومرافقة 18 مشروعا كخطوة أولى. ويتعلق الأمر بمشاريع بحثية موضوعاتية في مجال تحلية مياه البحر.

وحسب بيان للوكالة، فإن الخطوة تأتي تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية، لضمان الأمن المائي الذي تطاله تأثيرات التغير المناخي. وذلك من خلال إنتهاج سياسة إشراك مختلف الكفاءات العلمية داخل وخارج الوطن. قصد تجسيد مقاربة مشتركة بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والفاعلين الإقتصاديين.

وأفادت الوكالة، أنّها استقبلت 33 مشروع بحث، وسيعمل حاملو المشاريع الـ 18 مع عدة متعاملين إقتصاديين في هذا المجال. من بينها محطات تحلية مياه البحر، شركة سيال، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. ENGCB فرع سوناطراك، الشركة الجزائرية للطاقة، المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيميائية، الوكالة الوطنية لتحلية المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، شركة كوسيدار، وعدة شركات أخرى.

وتتمحورت المواضيع المنتقاة حول الجوانب المتعلقة بالتحليل، ما قبل المعالجة، المعالجة، وما بعد المعالجة، الأغشية المستعملة في التناضح العكسي، آثار الصرف الصحي الناجمة من محطات تحلية مياه البحر على النظم البيئية البحرية للسواحل الجزائرية، وتطبيقات الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر