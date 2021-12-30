إعتمـاد شركة التأمين ”كرديف الجزائر“

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 95 قرار وزارة يتضمن اعتمـاد شركة التأمين “كرديف الجزائر”. وبموجب قـرار مـؤرخ م الـقــرار المؤرخ في 28 ربـيـع الأول عــام 1443 المــوافق في 18 رمضان 4 نوفمبر سـنـة 2021 يـتـم عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة التأمين ”كرديف الجزائر“.

كما تضمن القرار كما يأتي:

يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين التقليدي. وكذا عمليات التأمين التكافلي العائلي في شكل ”نافذة“ والمتمثلة فيما يأتي:

الحوادث، خدمات جزافية، خدمات تعويضية، تركيبات وأشخاص منقولون.

المرض : ويتضمن خدمات جزافية، خدمات تعويضية وتركيبات

المساعـدة (مساعدة الأشخــاص المعر ضـين للصعوبـات لا سيما خلال تنقلاتهم)،

الحياة – الوفاة: ويتضمن الحياة، الوفاة، تأمين مزدوج والزواج – الولادة.

تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار.

الرسملة.

تسيير الأموال الجماعية.

الاحتياط الجماعي.