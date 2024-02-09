إعداد برنامج خاص لإعادة إستعمال المياه المصفاة

قال وزير الري طه دربال، أن القطاع أعد برنامجا خاصا أقرته السلطات العمومية لإعادة استعمال المياه المصفاة. تم حاليا الموافقة على شطره الأول، بقيمة مالية تبلغ 34 مليار دج.

وأوضح الوزير، لدى استماعه من قبل لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذا البرنامج جاء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2023. والقاضية برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف إستغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة. أين تم وضع خطة لإعادة إستعمال المياه المصفاة ترتكز على محورين. يتعلقان برفع نسبة المياه المصفاة وإعادة استعمالها.

وكشف دربال، أن الشطر الأول من البرنامج الذي تمت الموافقة عليه لسنوات 2023 و2024 و2025 و2026 يشمل المياه المستعملة في المحيطات الفلاحية والصناعية والحضرية. أين سيتم إعادة تهيئة محطات أنظمة تصفية المياه المستعملة وإيصال المياه للمحيطات الفلاحية. على غرار السد الأخضر وسقي المساحات الخضراء.

ويتضمن هذا البرنامج أيضا إعادة تشغيل المحطات وإعادة الاعتبار للتجهيزات والتوسيع. بالإضافة كذلك إلى إدخال نظام المعالجة الثلاثية، أين يعمل إطارات الوزارة على تحضير الملفات التقنية. والتحضير للإعلان عن المناقصات بعدما تم انجاز كل دفاتر الشروط الخاصة بهذه العملية. ويأخذ البرنامج الخاص في الاعتبار كل محطات التصفية، موضوع انشغال اللجنة، بكل من ولايات الطارف وعنابة وميلة.

ومن جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن القطاع وضع في اطار البرامج الإستعجالية للتموين بالماء الشروب. عدد من المشاريع أهمها تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية. بحيث يرتكز هذا البرنامج على إنجاز 05 محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة انتاج 300 الف متر مكعب/يوم، لكل واحدة. وهي محطات كاب بلان بوهران، فوكة 2 بتيبازة، كاب جنات ببومرداس، محطة بجاية و محطة الطارف.

وتهدف هذه المحطات التي هي قيد الإنجاز الى تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب. بالإضافة الى الولايات الداخلية التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات.