إعداد بطاقة ذكية بعدة امتيازات وخدمات لفائدة المسنين

أعلن مدير حماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن، عبد الحكيم حسين، إعداد بطاقة ذكية للأشخاص المسنين تحمل عدة إمتيازات وخدمات اجتماعية لهم.

وأوضح عبد الحكيم حسين، للإذاعة الجزائرية، أن من بين امتيازات هذه البطاقة الذكية، الاستفادة من الخدمات كتدابير المساعدة بالمنزل ومساعدة الفروع المتكفلين بأصولهم والاستفادة من اقتناء تجهيزات وأدوات صحية.

إلى جانب الاستفادة من الاقامات الاستجمامية لفائدة المسنين.

وأضاف ذات المتحدث، أن امتيازات أخرى ستضاف في المستقبل كمشروع التخفيض من مجانية النقل.

وكشف عبد الحكيم حسين، أنه يوجد 4 ملايين شخص مسن في الجزائر وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من السكان في البلاد.

مشيرا في هذا الخصوص، إلى وجود 1603 مسن يتوزعون على 31 دار للمسنين، وهو رقم طبيعي وغير مخيف مقارنة بعدد المسنين في البلاد.