إعداد خارطة خاصة بالتدخلات تحسبا لموسمي الخريف والشتاء

أعدت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر خارطة التدخلات الموسمية والخاصة بموسم الخريف والشتاء لتفادي أي طارئ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار عملية التحضير لموسم الخريف والشتاء ولتفادي وقوع أي طارئ أثناء هذين الموسمين.

لذا شرعت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر بإعداد الخارطة الخاصة بالتدخلات لموسم 2018/2019.

وكذا إحصاء النقاط السوداء المتبقية على مستوى قطاع الولاية.

من جهتها دعت الحماية المدنية كافة المواطنين إلى التحلي بالسلوك الحضاري وذلك بعدم رمي النفايات بكل أنواعها.

في مجاري المياه والأودية وبالأخص القاطنين بالقرب من هذه الأخيرة والتي قد تؤدي إلى إنسدادها وارتفاع منسوبها.

مما يشكل خطرا على المكان.

بالإضافة إلى تحسيس المواطنين القاطنين في المدن والمجمعات السكنية والبحار والعاملين في مختلف ورشات البناء.

بعدم رمي مخلفاتهم في الأرصفة والبالوعات وهذا تفاديا لانسدادها مع القطرات الأولى لأمطار فصل الشتاء.

كما ستنظم المديرية حملات تطوعية من طرف المواطنين لتنظيف الأحياء القاطنين بها.