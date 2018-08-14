إعداد خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة ومؤسسات الطفولة المسعفة

تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إعداد مشروع خريطة وطنية جديدة للشبكة المؤسساتية الخاصة بحماية الطفولة.

وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة 2018-2022.

وقال نائب مدير حماية وترقية الطفولة بالوزارة، حسين عبد الحكيم، إنّ مشروع هذه الخريطة الّذي تمّ إعداده يشمل مراكز حماية الطفل ومؤسسات الطفولة المسعفة.

ويرمي إلى إعادة توزيع هذه المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني الى أقطاب جهوية.

بشكل يضمن النوعية في أدائها وتقريبها من المحيط العائلي للطفل وكذا الإستغلال الأقصى للإمكانيات المتاحة”.

وأبرز ذات أنّ هذه الخريطة الجديدة تهدف أيضا إلى”تكييف هذه المراكز مع المعايير البيداغوجية الدولية من أجل فعالية أكثر.

لتقديم الخدمات لفئة الطفولة وفي أداء مهامها كفضاءات للتربية والتعليم والتكوين.

والحماية وإعادة الإدماج العائلي لفئة معيّنة من الأطفال، على غرارالطفل في خطر.