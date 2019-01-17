إعداد دراسة لترميم “دار القاضي” بقصر ورقلة العتيق

يرتقب إعداد دراسة حول ترميم المعلم الأثري “دار القاضي”، المتواجد داخل قصر ورقلة العتيق في غضون السنة الجارية.

وذلك حسب مسؤولي فرع ورقلة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، اليوم الخميس.

ويتم ذلك بالتعاون مع كل من الجمعيات الثقافية المحلية المهتمة بالمعالم الأثرية، وطلبة تخصص علم الآثار بجامعتي بسكرة وسطيف.

وستكون عملية ترميم هذا المعلم بمثابة نموذج لكافة سكان قصر ورقلة، لاعتمادها بخصوص ترميم مساكنهم.

وكان هذا المعلم الأثري ” دار القاضي”، قد استفاد ما بين سنتي 2014 و 2015، من عملية تدخل استعجالية لتدعيم أسس المبنى التي كانت آيلة للسقوط.