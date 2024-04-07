خلص اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد. إلى إعداد دفتر شروط من أجل مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر.

كما دعا إلى تشجيع الاستثمار في مجال الهواتف الذكية بإدماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة. لتطوير تجاربها ورفع خبراتها، من خلال عقد شراكات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية أو الأجانب.

وقد ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالأوقاف. وعروضا تخص متابعة تقدّم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، تحيين حظيرة الهواتف الذكية، والسّد الأخضر، تقييما وآفاقا.

وبخصوص مشروع قانون الأوقاف، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة بإرجاء مشروع القانون. وذلك من أجل تعميق الدراسة وإثرائها، وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام.

أما بخصوص التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة، فقد سجّل الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة. في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في عديد القطاعات. داعيا إلى المزيد من التفاعلية والتنسيق بين القطاعات الوزارية، خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة.

وحثّ الرئيس على بذل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة إلى تسريع الرقمنة.

وبشأن مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مع مراعاة الآليات والإمكانيات التكنولوجية. لتحقيق انتقال طاقوي مدروس في أدق تفاصيله، يراعي المصالح العليا للدولة، والطاقات الموجودة حاليا.

وحول السد الأخضر، أمر الرئيس بإعداد دفتر شروط خاص بعملية إعادة بناء السد الأخضر. باستحداث شركات شبانية، تشتغل في مجال التشجير والريّ، والعناية ومتابعة الاستغلال.

كما أمر الرئيس بأن تعميم أشجار السد الأخضر ينبغي أن يشمل مناطق الكثبان أيضا. باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال. ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية.