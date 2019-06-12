إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب معايير دولية

كشف الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عبد الرزاق سبقاق، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الاموال.

وتمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح سبقاق خلال يوم دراسي أقيم اليوم الأربعاء، حول “مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل ارشادات عملي”.

أن الهيئة “تسعى الى اعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب

وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة”.

كما تعمل الهيئة ايضا على “اعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الاموال

وتمويل الارهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتدة في هذا الاطار”، يضيف ذات المتحدث.

مؤكدا في ذات السياق ان الهيئة “تسعى جاهدة في اطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الاطر القانونية

اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر

على ارساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية

وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة”.