إعداد قائمة للأطفال المحتاجين إلى زراعة القوقعة عبر الولايات

دعت وزارة التضامن الوطني مدراء النشاط الإجتماعي والتضامن للولايات. بضرورة ضبط قائمة الأطفال المحتاجين إلى زراعة القوقعة عبر الولايات.

وحسب تعليمة موجهة لمدراء القطاع، فإنه وفي إطار تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق دعم التكفل بالفئات الاجتماعية. ومرافقة ذات الاحتياجات الخاصة لاسيما الأطفال المعوزين الذين يعانون من الصم الشديد والذين يعانون من ضعف شديد في السمع ومحتاجون إلى عمليات زراعة القوقعة.

وأضافت الإرسالية، أنه يجب تحضير قوائم الأطفال المحتاجين إلى زراعة القوقعة قبل 20 ديسمبر 2024. بالتنسيق مع الفاعلين والشركاء لاسيما مصالح الصحة و الجمعيات ذات الصلة في كل ولاية. مع وجوب تحديد المعلومات التالية لكل طفل محتاج لقب الولي. اسم الولي الاسم والسن ونسبة الإعاقة السمعية للطفل.

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