إعداد كتب جديدة خاصة بالطور الثانوي.. قريبا

لجان خاصة تعمل على دراسة المشروع قبل تجسيده على أرض الواقع

كتب سيتم تعديلها مثل اللغة والتاريخ وأخرى ستتم إعادتها مثل الرياضيات والفيزياء

الكتب التي يتم التدريس بها الآن تتميز بمنهاج قديم لا يتناسب مع العولمة

كشف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، بأنه يتم التحضير لإعداد الأرضية الخاصة بمراجعة كتب التعليم الثانوي ووضعها في خانة “كتب الجيل الثاني”، حيث سيتم، خلال الأيام القليلة القادمة، استدعاء مفتشين متخصصين يقومون بوضع الأسس الأولى لتعديل البعض من الكتب وإعداد كتب أخرى.

وتشير المعلومات إلى أن الكتب التي سيتم تعديلها ستخص اللغة العربية، الشريعة الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، أما الكتب التي سيتم إعادتها، فتتمثل في الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية “الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية والألمانية”.

وسيتم في المرحلة الأولى تعديل كتب خاصة بالمستويين الأولى والثانية ثانوي، قبل الانتقال فيما بعد إلى السنة الثالثة ثانوي.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، إلى أن وزارة التربية الوطنية، قررت التريّث قبل إعداد كتب الجيل الثاني الخاصة بالأقسام النهائية “أقسام الباك”، وهذا قصد فتح المجال للأساتذة والمفتشين المنضوين تحت لواء “المرصد الوطني لمراجعة الكتب”، لمراجعة كل البرامج، من السنة أولى ابتدائي إلى غاية السنة الثالثة ثانوي، قصد إعداد نظرة شاملة عن البرامج التي تدرّس، وهذا بعد الجدل الكبير الذي صاحب عملية توزيع الكتب المدرسية الجديدة الخاصة بالجيل الثاني للسنتين الماضيتين.

وتعدّ اللجنة الخاصة بالمراجعة والإعداد مستقلة ذاتيا ولا تطبّق أيّ إملاءات من أيّ جهة أخرى، كما أنها تعمل لصالح التلميذ والوطن، كما أن التعديلات التي جاء بها في كتب الجيل الثاني، جاءت بعد دراسات معمقة حول مدى إمكانية استيعاب التلاميذ للدروس المقدمة، والتي أكدت كلها على صعوبة الأمر، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تعديل البرامج.

من جهة أخرى، تعمل وزارة التربية الوطنية على القيام بدراسة موسعة حول التسرب المدرسي، من خلال القيام بدراسة مسحية عبر كل المؤسسات التربوية، لمعرفة الأسباب الحقيقة التي تدفع بالتلاميذ إلى الخروج من المؤسسات التربوية باكرا.