إعداد مشروعي قانوني لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية

كشف الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أنه تم إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام. وإعداد مشروعي قانوني يتعلقان بالنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وأضاف الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تدشين مشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا تيفي” وإطلاق محطتي راديو جديدتين وإنشاء 10 مكاتب للإذاعة في الولايات الجنوبية.

وبخصوص تعزيز أمن وممتلكات الأشخاص، قررت الحكومة ايلاء الاهمية والأولية للأعمال الوقائية قصد إستباق الأخطار. والتقليل منها لا سيما الجريمة المنظمة والسيبيرانية. وفي مجال التدخل لمواجهة الأخطار من خلال تعزيز وسائل التدخل للموارد البشرية والمادية. حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقليل من أخطار الكوارث وتنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات.

كما أضاف الوزير الأول، أن الحكومة تعكف على إعداد 470 نص تشريعي وتنظيمي وإصدار النصوص التطبيقية. بالإَافة كذلك إلى وضع ترتيبات من أجل تسريع اعدادها لنشرها في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر القانون المعني.

وأوضح الزوزير الأول في ذات السياق، أن الإصلاحات في المجال القانوني شكلت لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون. ومراجعة عميقة لنصوص قانونية محورية وهي ورشات كبرى فتحتها الحكومة ضمت جميع الفاعلين.

وفي مجال استكمال وضع الأرضية القانونية لانعاش وتجديد الاقتصاد الوطني وبعث الإستثمار المنتج للثروة تم إصدار القانون النقدي والمصرفي وتكريس الشفافية من خلال القانون الجديد للصفقات العمومية وتعديل قانوني العمل والوظيفة العمومية. كما تم وضع منظومة قانونية لتأطير العقار بكل أنواعه تعزيزا لحمايته واستغلاله الأمثل خدمة لتطوير الإقتصاد الوطني. من خلال 3 مشاريع قوانين تخص العقار الاقتصادي، حماية اراضي الدولة والغابات، ومراجعة نصوص التأمين والمناجم.

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