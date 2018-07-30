إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا في الجزائر

أعلنت الجزائر عن إجراءات جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم الإثنين إحتفالا بمناسبة اليوم العالمي لهذة الظاهرة.

وهذا من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي، بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية

أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة.

من اجل إعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر .

مضيفا أن أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث “مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر”.