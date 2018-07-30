عاجل

إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا في الجزائر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا في الجزائر
بقلم م. فيصل

أعلنت الجزائر عن إجراءات جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر اليوم الإثنين إحتفالا بمناسبة اليوم العالمي لهذة الظاهرة.

وهذا من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي، بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية

أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة.

من اجل إعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر .

مضيفا أن أن  وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث “مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق  بالإتجار بالبشر”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital