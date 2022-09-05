إعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالسلامة عبر الطرقات

أشرف وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الإثنين، على إنطلاق أشغال ورشة عمل لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور.

وجاءت أشغال هذه الورشة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بوضع إطار قانوني للتصدي لظاهرة حوادث المرور. من خلال إستراتيجية وطنية للأمن والسلامة عبر الطرقات.

وحسب بيان للوزارة، تم تنظيم الورشة على مدار يومين بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الوزارة. وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف، وقيادة الدرك الوطني.

وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والمديريةالعامة للحماية المدنية، وكذا جمعيات وفاعلين في هذا الميدان.

وتتمحور أشغال هذه الورشة حول تشخيص ظاهرة ارتفاع حوادث المرور من كل الجوانب، وبحث أهم أسبابها.

وتحديد ورشات للنقاش بإشراك جميع الفاعلين في الميدان عن طريق عروض بالأرقام والإحصائيات.

وكذا بلورة مخرجات أشغال هذه الورشة في شكل إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور.

ووضع فوج عمل يعكف على إعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن والسلامة عبر الطرقات.