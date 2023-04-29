إعداد ملف تعريفي للعمل والصحة المهنيين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، عن تحيين الملف الوطني للعمل والصحة المهنيتين.

كما أوضح الوزير، أن تحيين الملف يدخل في إطار، التعاون الدولي، وبالتنسيق مع مصالح العمل والتضامن مع مكتب الخبراء الدولية بالجزائر. وهذا وفقا لتوصيات منظمات العمل بالتشاور مع النقابات.

في حين، أشار بن طالب، إلى أن الملف التعريفي سيضمن جردا شاملا للوضع على مستوى الوطني من حيث الصحة والسلامة. كما سيوفر المعلومات اللازمة المتعلقة بالتشريع وآليات تجسيد البرامج الوطنية في الصحة والسلامة المهنيتين. وكذا مهام وأدوار فئات الوقاية والإحصائيات.

تقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة

وخصص إجتماع للوزير فيصل بن طالب عبر تقنية التحاضر عن بعد. لتقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة.

وخلال الإجتماع تم تقييم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة قصد تمكينهم من تحسين قابلية تشغيلهم من خلال إكتساب مهارات تسمح لهم بولوج عالم الشغل.

وفي ذات السياق، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف القائمين على ملف التشغيل على الصعيدين المحلي والمركزي. كما أشار فيصل بن طالب إلى دور التوظيف وخلق مناصب الشغل، ودوره في بعث التنمية.

كما تطرق الوزير إلى على مدى تقدم ملف تحويل عقود المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود عمل غير محددة المدة وبالتوقيت الجزئي. بالإضافة إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني.