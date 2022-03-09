إعداد ميثاق خاص بحقوق المرأة قبل 5 جويلية القادم

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن المجلس بصدد التحضير لإعداد ميثاق خاص بحقوق المرأة ليكون جاهزا في 5 جويلية القادم.

وقال زعلاني، خلال ندوة نظمت لإحياء اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “حقوق المرأة في الجزائر، الواقع والآفاق”، أنه بعد ترسيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف رئيس الجمهورية. حيث تم يوم 20 فبفري الماضي إنتخاب رؤساء 6 لجان بينها لجنة مختصة بحقوق المرأة. والتي ستشرع هذا الأسبوع في إعداد ميثاق حقوق المرأة. وسيشكل مساهمة من المجلس في الإحتفال بالذكرى الـ 60 لاستقلال الجزائر.

وأضاف ذات المتحدث، أنه لإعداد هذا الميثاق “سيتم إشراك إطارات وباحثين من المجلس تحت إشراف اللجنة المختصة ليكون جاهزا قبل 5 جويلية القادم”. كما أن الميثاق سيتضمن كل ما جاء في المواثيق الدولية، الإقليمية والجهوية. بما فيها إتفاقية مناهضة التمييز ضدها وكذا النصوص الوطنية. كما سيكون هناك إضافات أخرى تتمثل في خلاصة المؤتمرات الدولية إلى غاية مؤتمر التنمية المستدامة 2015 ودور المرأة فيها”.

كما أشار زعلاني إلى إمكانية إدراج أجوبة على أسئلة حول أهم المسائل الأساسية التي تهم المرأة. إلى جانب بعض الإحصائيات المتعلقة بذات الجانب ودور مجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق المرأة وترقيتها في حدود إختصاصه.

وفي حديثه عن حقوق المرأة في الجزائر، أكد زعلاني أنها حصدت العديد من الحقوق التي تستدعي التثمين. بينما لا تزال أخرى في انتظار ترقيتها من أجل تحقيق نتائج أفضل.

أما بخصوص حقوق الإنسان عامة، أوضح ذات المتحدث، أن الجزائر من الدول التي تملك الريادة في ترقية بعض الحقوق مثل السكن وترقية مناطق الظل. مبرزا الدور الإستشاري والريادي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الجانب.