إعداد مشروعين جديدين.. المكتبة الرقمية الناطقة والكتاب الرقمي التفاعلي للغة الإنجليزية للثالثة إبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم أن قطاعه يعمل على إعداد مشروعين جديدين هما المكتبة الرقمية الناطقة والكتاب الرقمي التفاعلي لمادة اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة إبتدائي.

وخلال إشرافه على على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف تاريخ الخامس أكتوبر من كل سنة. أكد بلعابد على الإهتمام الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلاد لتربية أجيالنا الصاعدة. كما أشاد الوزير بكافة منتسبي القطاع وكل من ساهم من القطاعات الوزارية المرافقة لجعل الدخول المدرسي ناجحا.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أشار الوزير أن إنصاف المعلم واحترامه وصون كرامته من أولويات الدولة الجزائرية.

كما ذكر بلعابد بالقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية، كالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية في 11 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ. مع مراجعة مرتبات المعلمين مطلع سنة 2023.

بلعابد وخلال مراسيم الإحتفال باليوم العالمي للمعلمين نوه بقرارات رئيس الجمهورية منها الجانب الاجتماعي للأستاذ وحمايته من كل أنواع الاعتداء والمساس بهيبته وكرامته. كما حث على تشديد العقوبات على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.

وجدد الوزير حرصه على العمل مع الشركاء الاجتماعيين لإيجاد كل الحلول الممكنة لمعالجة الانشغالات المطروحة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيكون له الوقع الحسن لدى منتسبي قطاع التربية الوطنية بعد صدوره.

وجرت مرسيم الإحتفال باليوم العالمي للمعلمين بثانوية الرياضيات محند مخبي، بالقبة الجزائر العاصمة، حيث حضر رفقة الوزير كل من مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين. كما حضر وزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة. وأيضا رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني، وإطارات سامية في الدولة.