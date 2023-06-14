إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف وهذا رد فعل أسرتها

نفذت سلطات سجن جمصة في مصر، حكم الإعدام على الجاني محمد عادل في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكان النائب العام في مصر حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات. لمحاكمته فيما أسند اليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار.

حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات. ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة. وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها.

وكشف محامي الطالبة نيرة أشرف، رد فعل أسرتها بعد تنفيذ حكم الإعدام على قاتلها محمد عادل، صباح الأربعاء.

وقال خالد عبد الرحمن محامي طالبة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه جرى تنفيذ الحكم فجر اليوم الأربعاء. وتم إبلاغه بذلك في الثامنة من صباح اليوم، عقب نقل جثمان المتهم محمد عادل إلى المستشفى بالمنصورة.

وأوضح أنه أبلغ أسرة نيرة بتنفيذ حكم الإعدام وكانت سعادتهم غامرة، مضيفا: “كانوا فرحانين للغاية، وقالوا حق بنتنا رجع اليوم”.

لكن عبدالرحمن أشار إلى مطالبته بأن يتم تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني حتى يكون رادعا لتكرار تلك الجريمة.

وقال: “كان مفترضا أن يتم بث إجراءات تنفيذ الحكم بشكل علني حتى يرتدع من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة. خاصة أن القضية شغلت الرأي العام في مصر لأشهر عدة”.