إعدام مسؤول بكوريا الشمالية استخدم حماماً عاماً أثناء خضوعه للحجر الصحي

قامت السلطات في كوريا الشمالية بإعدام مسؤول، بسبب استخدامه حماما عاما بينما كان خاضعا للحجر الصحي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد ألقي القبض على المسؤول التجاري وأُطلق عليه الرصاص فوراً، بعدما خاطر بنشر فيروس كورونا بسبب زيارته للحمام العام.

وقالت المصادر إن المسؤول وضع في عزلة بعد سفره إلى الصين، وذلك بسبب فرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قانونا عسكريا يقضي بإغلاق البلاد.

وبحسب ما ورد، وضع المسؤول التجاري في الحجر الصحي بموجب سياسة عزل أي شخص زار الصين أو كان على اتصال بالشعب الصيني.

ولم يتقيد المسؤول بمرسوم أصدره كيم جونغ أون والذي تعهد بتنفيذ القانون العسكري ضد أي شخص يغادر الحجر الصحي دون موافقة.