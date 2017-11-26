إعدام 7 مصريين من داعش بتهمة قطع رؤوس أقباط

قضت محكمة مصرية بإعدام 7 مصريين بتهمة الإنضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتورط في قتل 21 شخصا

من بينهم 20 مصريا قبطيا في ليبيا عام 2015 .

وحسب ما أفاد به مسؤول قضائي مصري، فإن 3 من السبعة الدين صدرت أحكام بإعدامهم هاربون.

مشيرا، إلى أن للمتهمين الحق بالطعن أمام محكمة الطعن.

وكانت المحكمة قررت في 16 سبتمبر الماضي إحالة أوراق المتهمين السبعة إلى المفتي للحصول على موافقته على أحكام الإعدام حسب القانون المصري.

للإشارة، تزامن الحكم بعد الهجوم الذي استهدف الجمعة مسجد الروضة وادى الى مقتل 305 شخصا بينهم 27 طفلا.