إعذارات لـ 50 % من منتسبي “كاسنوس” لتسديد إشتراكاتهم قبل 30 جوان

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء”كاسنوس”، عاشق يوسف شوقي، عن إرسال إعذارات لـ50 بالمائة من منتسبي الصندوق، لتسديد إشتراكاتهم قبل 30 جوان.

المدير العام لـ “كاسنوس”، أكد أنه ومع إنقضاء الآجال المحددة سيتم إتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المتأخرين.

وفي هذا السياق، دعا المدير العام إلى الاستجابة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، فضلا عن تجنب عقوبات التأخير على غرار جدولة الاشتراكات.

وأكد أنه سيتم تطبيق القانون أيضا في حق كل من يمارس نشاط ولم ينتسب للصندوق.

مشيرا أيضا إلى الصلاحيات الممنوحة لمصالحه، والتي تخوّلهم برفع قيمة الاشتراكات لأصحاب التصريحات الكاذبة.

وفي سياق آخر، قال المدير العام لـ”كاسنوس”، إنّ الصندوق يتطلع لتحقيق ما قيمته 80 مليار د.ج كمداخيل خلال سنة 2018 .

مشيرا الى أن مداخيل الصندوق قفزت من 35.5مليار د.ج في سنة 2013 إلى قرابة الضعف سنة 2017 .

أي ما قيمته 70 مليار د.ج، ما يشجع لتحقيق 80 مليار د.ج هذه السنة.