إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال لتحسين خدماتهم عبر الطرق السريعة

أرسلت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال “موبيليس” “أوريدو” “جازي“. قصد الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM” والجيل الثالث على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة.

وجاء في بيان لسلطة ضبط البريد، أنها عاينت عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم. وتبعا لنتائج هذه العملية، أرسلت إعذارات لمتعاملي الهاتف النقال اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” وأوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” والوطنية للاتصالات الجزائر” أوريدو”. قصد الامتثال لمتطلبات التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM “والجيل الثالث على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة.

كما تعلم سلطة الضبط بأنها في المرحلة النهائية من عملية المراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة لشبكات “GSM” والجيل الثالث والجيل الرابع. على مستوى كامل التراب الوطني، وسيتم الاعلام حول نتائج هذه العملية فور إكمالها.

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