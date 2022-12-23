إعذارات وفسخ العقد لأصحاب المستثمرات الفلاحية لعدم احترامهم دفتر الشروط

قامت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في إطار مراقبة المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. بتوجيه إعذارات إلى قرابة 15 ألف مستثمر فلاحي مخالف لشروط الإستفادة من إستغلال هذه الأراضي.

وقال وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالح الديوان وجهت 14 الف و790 إعذارات إلى مستثمرين إستفادوا من أراضي الإمتياز وسجلت لديهم مخالفات تتعلق بعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستغلال هذه الأراضي.

كما كشف وزير الفلاحة، أن أكثر من ألف و809 مستثمر لمضمون الأعذار، وقاموا بالالتزام بدفتر الشروط. فيما تمت إحالة 850 ملف على مصالح أملاك الدولة من أجل إجراءات الفسخ الإداري لعقود الامتياز. مشيرا إلى أنه تم فعليا إلى حد اليوم إصدار فسخ 590 عقد، يتعلق بمستثمرات على مساحة إجمالية تقدر بـ 5 آلاف و500 هكتار. لمستفيدين لم يلتزموا بالقانون وبدفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة في إطار الإمتياز. مؤكدا أن العملية متواصلة لرصد المخالفات وإحصاء الأراضي غير المستغلة.

وعن سؤال للنائب عادل ميطح “حزب جبهة التحرير الوطني” حول عقود الإمتياز على مستوى ولاية اولاد جلال المودعة في 2014. ذكرالوزير بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر 2021 المتعلق بمعالجة الحالات الخاصة بالفلاحين الذين يمارسون الإستغلال الفعلي للأراضي بدون سند قانوني. مضيفا بأن الوزارة بصدد إتخاذ إجراءات لتسوية ملفاتهم.

وعن سؤال للنائب محمد الأمين مبروكي حول المزارع النموذجية، أكد الوزير أن هذه المزارع تعد أقطابا بامتياز من حيث التقنيات. وتخصيصها في تطوير الشعب الفلاحية وتثمينها خاصة منها الخضر والفواكه واللحوم.

كما أوضح بأن الدولة ضمت هذه المزارع الى المجمعات والدواوين التابعة للقطاع قصد حمايتها والاستثمار فيها. مشيرا إلى القطاع يشجع على الاستثمار في هذه المزارع. بالإضافة كذلك إلى فتح باب الشراكة للمستثمرين الراغبين ودعوتهم الى إيداع ملفاتهم على مستوى مجلس مساهمة الدولة.

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