إعذار أول لشركة Sarl TPHST Frères KHENNICHE بحي 500 مسكن عدل بتيزي وزو

الوطني
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إعذار أول لشركة Sarl TPHST Frères KHENNICHE بحي 500 مسكن عدل بتيزي وزو
بقلم أسماء.ع

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل”، إعذار أول لشركةSarl TPHST Frères KHENNICHE -، المكلّفة بأشغال التهيئة الخارجية.

وتستكلف الشركة، بالشبكة الثلاثية لمشروع إنجاز 500 مسكن صيغة البيع بالإيجار ببلدية أغريب ولاية تيزي وزو.

وأكدت وكالة عدل، أن الشركة المعنية توقفت عن الأشغال ولم تنته من تنفيذ أشغال التهيئة الخارجية.

إضافة لتقارير مختلفة من طرف القائمين على المشروع،منها ما صدر بتاريخ 17 جانفي الجاري،عن رئيس المشروع يؤكد تأخر الإنجاز .

وأصدرت الوكالة تعليمات لشركة  Sarl TPHST Frères KHENNICHE  ، واشترطت عليها تنفيذها في مدة 72 ساعة.

ومن هذه التعليمات استئناف الأشغال بظرف لا يتعدى 72 ساعة، وتدعيم الورشة بالامكانيات البشرية والمادية وتموين الورشة بمواد البناء .

وتدارك التاخر المسجل في الأشغال، تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال و تسليم المشروع في اقرب الآجال.

إضافة إلى إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية و الفنية المتعامل بها .


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