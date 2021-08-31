إعصار “أيدا” يؤثر على أسعار النفط عالميا

إنخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام من مصافي التكرير بسبب إنقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء إعصاء “أيدا”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” إلى 69.16 دولار للبرميل أي بنسبة 0.07 بالمائة بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض المكاسب، التي حققتها أمس.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر المقبل، بنسبة 0.04 في المائة، إلى 73.38 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس نحو واحد بالمائة.

كما إنخفضت عقود نوفمبر 2021 إلى 72.20 دولار للبرميل أي بنسبة 0.4 بالمائة.

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