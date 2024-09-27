إعصار “خطير للغاية” يضرب هذه المنطقة

ضرب الإعصار، المصنف من الفئة الرابعة ثم تم تخفيض درجته إلى الفئة الثانية على مقياس من 5 درجات، فلوريدا. مع توقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تبلغ سرعتها حوالي 225 كيلومترا في الساعة.

كما يمكن أن يصل ارتفاع مستوى سطح البحر إلى خمسة إلى ستة أمتار في أماكن على السواحل.

ووصل الإعصار هيلين، “الخطير للغاية”، إلى اليابسة مساء الخميس 27 سبتمبر في ولاية فلوريدا الأمريكية. حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

“استنادًا إلى بيانات رادار دوبلر من NWS (خدمة الأرصاد الجوية الوطنية). وصلت عين (الإعصار) هيلين إلى اليابسة” في منطقة بيج بيند، في شمال فلوريدا. “حوالي الساعة 11:10 مساءً” (03:10 مساءً). GMT).

وأعلنت المنظمة في بيان صحفي، أن الإعصار تم تصنيفه ضمن الفئة 4 على مقياس من 5.

خطر الغرق البحري

تتساقط أمطار غزيرة بالفعل على مدينة هيلين، ويثير خطر الغرق البحري قلق السلطات بشكل خاص.

وقد يصل ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق على السواحل إلى ستة أمتار، وهو ما يعادل ارتفاع مبنى من طابقين.

وحذر مايك برينان، مدير المركز الوطني للأعاصير، من أن هذا “سيناريو من المستحيل البقاء عليه”. وسيترافق مع موجات “مدمرة” يمكن أن تجرف المنازل وتحرك السيارات.

وبسبب تساقط الأشجار، توقعت السلطات انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع: مساء الخميس. انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في فلوريدا، بحسب موقع poweroutage.us.

و”حث” الرئيس الأميركي جو بايدن السكان على الاستجابة “لدعوات الإخلاء” الصادرة عن السلطات. وأصر على أن “خذ هذا على محمل الجد، وكن حذرا”.

“أنا باق هنا”

وعلى الساحل قرب تالاهاسي، فر كثيرون بعد حماية نوافذ منازلهم بألواح خشبية. وأغلقت معظم الشركات أبوابها، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس مساء الخميس.

لكن البعض، مثل جون لوبر، قرر البقاء رغم أوامر الإخلاء، تضامناً مع والدته وشقيقه.

كما طلبت السلطات في مقاطعة تايلور بولاية فلوريدا من السكان الذين فشلوا في الاستجابة لنداءات المغادرة. أن يكتبوا أسمائهم على أجسادهم باستخدام علامات دائمة للمساعدة في التعرف عليهم إذا قُتلوا.

وفي كروفوردفيل، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا جنوب تالاهاسي، قرر باتريك ريكرت أيضًا تجاهل التنبيهات.

وقال الرجل الخمسيني لوكالة فرانس برس والذي يصطحب معه أحفاده “سأبقى هنا. سأنسحب”. “أنا أثق في إيماني وأن الله سيحميني.”

ومساء الخميس، طلب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من السكان الذين لا يزال بإمكانهم الإخلاء. ومن الآخرين أن يحصنوا أنفسهم وعدم الخروج حتى صباح اليوم التالي.

حشد 3500 جندي من الحرس الوطني

وستشعر جورجيا وتينيسي وكارولينا الجنوبية أيضًا بآثار الإعصار. عشرات الملايين من الأميركيين يخضعون لتحذيرات الطقس.

وفي الداخل، تخشى السلطات من حدوث فيضانات مفاجئة مرتبطة بالأمطار الغزيرة. فضلاً عن الانهيارات الطينية أو الانهيارات الأرضية المحتملة، خاصة في جبال الأبالاتشي.

وفي فلوريدا، تم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية تقريبًا.

وتم تعبئة حوالي 3500 جندي من الحرس الوطني، كما يتوفر 2000 جندي إضافي إذا لزم الأمر، وفقًا للحاكم.

كما تم إغلاق العديد من المطارات، بما في ذلك تالاهاسي وتامبا.

وتم الإفراج عن الأموال الفيدرالية، مع وجود أفراد على استعداد للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. أو استعادة الطاقة أو تطهير الطرق.