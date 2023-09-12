إعصار دانيال يتسبب في وفاة 4 لاعبين ليبيين

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين، جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا فجر أول أمس الأحد.

ونشرت الاتحاد الليبي، صورا للرباعي الذي لقي حتفه في إعصار “دانيال”، وأرفق الصور بعبارة: “نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف”.

وللإشارة فإن الإحصائيات الأخيرة، بخصوص قائمة ضحايا إعصار دانيال، تحدثت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص إلى جانب الآلاف من المفقودين بمنطقة “درنة”.