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الرياضة

إعصار دانيال يتسبب في وفاة 4 لاعبين ليبيين

بقلم محمد.ل
إعصار دانيال يتسبب في وفاة 4 لاعبين ليبيين
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كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين، جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا فجر أول أمس الأحد.

ونشرت الاتحاد الليبي، صورا للرباعي الذي لقي حتفه في إعصار “دانيال”، وأرفق الصور بعبارة: “نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف”.

وللإشارة فإن الإحصائيات الأخيرة، بخصوص قائمة ضحايا إعصار دانيال، تحدثت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص إلى جانب الآلاف من المفقودين بمنطقة “درنة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vLpRO
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