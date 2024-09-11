إعصار فرانسين سيضرب هذه المنطقة خلال الساعات المقبلة

تشتد قوة العاصفة الاستوائية فرانسين وستتحول إلى إعصار خلال الساعات المقبلة. حيث لا يزال مركز الأعاصير (NHC)، وهو مركز الأعاصير الأمريكي، يتوقع تأثيرا في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية.

وآخر التوقعات هي أن يصل إلى اليابسة مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أو خلال الليل من الأربعاء إلى الخميس بتوقيت الجزائر.

اعتبارًا من صباح الخميس، لن يكون فرانسين أكثر من مجرد عاصفة استوائية تقترب من ولاية ميسيسيبي.

وبالعودة نحو الشمال وأركنساس، سرعان ما سيصبح منخفضًا استوائيًا بسيطًا، بسبب نقص الوقود الذي توفره مياه المحيط الدافئة.

جزء كبير من ساحل أمريكا الجنوبية في حالة تأهب. ويغطي مساحة من مدينة مورغان إلى ممر سابين، بين هيوستن في الغرب ونيو أورليانز في الشرق.

في هذا القطاع يمكن أن تهب الرياح بقوة. ويمكن أن يصل متوسط ​​السرعة إلى حوالي 175 كم/ساعة في القطاع الأكثر خطورة.

وحذرت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية جميع السكان في المناطق المتوقع أن يصل إليها الإعصار فرانسين. على الاستعداد بسبب الخطر الحقيقي المتوقع.

وتشير التوقعات إلى هطول كميات أمطار ضخمة في أجزاء من ولاية لويزيانا قد تتجاوز 300 مل خلال الـ3 أيام القادمة. مما يرفع من خطر تشكل الفيضانات وغرق الطرق والتسبب في أضرار جسيمة للمنازل وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.