إعصار ليبيا.. الحماية المدنية تواصل عملية البحث عن الضحايا

تواصل فرق الحماية المدنية، المتواجدة في ليبيا، عمليات البحث والإنقاذ، وهذا بعد الإعصار المدمر الذي مس مدينة درنة.

وافادت أجهزة الطوارئ الليبية، بتسجيل أكثر من 5000 شخص مفقود وإصابة حوالي 7000 آخرين بجروح. جراء السيول الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

وقتل آلاف المواطنين الليبين فيما يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول. التي ضربت مدنا في الشرق الليبي، وكانت الحصيلة الأكبر في مدينة درنة، التي يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى أكثر في هذه الأخيرة.

جدير بالذكر أن مدينة درنة تضم حوالي 100 ألف نسمة، وانهارت العديد من أبنيتها المتعددة الطوابق. على ضفاف مجرى الوادي في حين اختفى أناس ومنازلهم ومركباتهم في المياه.