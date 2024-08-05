إعصار مدمر سيضرب هذه المنطقة في الساعات المقبلة

تحولت عاصفة استوائية تتجه نحو فلوريدا إلى إعصار خلال ليلة الأحد إلى الاثنين.

وأعلن مركز الأعاصير الأمريكي (NHC) في أحدث نشراته أنه العاصفة ستتحول إلى إعصار وستصل إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة.

وبينما يستعد السكان لوصول الإعصار ديبي، صدرت أوامر الإخلاء في عدة مقاطعات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال رئيس الإطفاء وضابط السلامة العامة في مقاطعة هيرناندو: “نعلم أن المياه سترتفع مع مرور العاصفة”.

كما حذر المركز الوطني للأعاصير صباح يوم الأحد من “خطر محتمل يهدد الحياة”. مرتبط بالأمطار الغزيرة التي قد تسبب فيضانات مفاجئة.

وقال مايك برينان من المركز الوطني للأعاصير إن الساحل الغربي لفلوريدا بأكمله، عند خليج المكسيك. تم وضعه في حالة تأهب للعواصف الاستوائية. وحث السكان على “إيجاد مكان آمن قبل حلول الليل”.

وأضاف أنه من الممكن توقع هطول أمطار غزيرة جدًا لعدة أيام ويمكن أن تصل إلى مستويات قياسية. مع احتمال حدوث فيضانات مفاجئة “في المناطق التي لا تغمرها الفيضانات عادة”.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ديبي قد يجلب أيضًا أعاصير في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وفي شهر جويلية، ضرب إعصار بيريل، في وقت مبكر على نحو استثنائي. جنوب الولايات المتحدة وتسبب في وفاة العديد من الأشخاص.

ووفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من المتوقع أن يكون موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي. الذي يمتد من بداية يونيو إلى نهاية نوفمبر، مضطربا بشكل خاص هذا العام. خاصة بسبب الحرارة الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة. المحيطات، مما يزيد من شدة هذه العواصف.