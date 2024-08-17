إعصار مُدمر يقترب من برمودا.. تحذير من فيضانات مُميتة!

يقترب إعصار إرنستو، من أراضي الجزيرة البريطانية، ويُهدد برياح قوية وعاصفة خطيرة وفيضانات مميتة محتملة، وفق رويترز.

وتراجعت قوة الإعصار مع اقترابه من برمودا، في وقت مبكر من اليوم السبت. إذ تم تخفيض شدته إلى عاصفة من الفئة الأولى، لكنه لا يزال يُشكل تهديدا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة تتجه ببطء نحو الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي. ومن المقرر أن يمر مركزها بالقرب من أو فوقها صباح اليوم السبت.

ويتوقع المركز، أسوأ موجة عاصفة وإمكانية حدوث سيول في وقت لاحق اليوم.

كما تم تصنيف العاصفة، أمس الجمعة، على أنها عاصفة من الفئة الثانية، مع رياح شديدة الخطورة قادرة على إحداث أضرار واسعة النطاق.

وبينما قد تستمر العاصفة في الضعف خلال اليوم التالي أو نحو ذلك. فمن المتوقع أن تشتد قوتها مرة أخرى فوق تيار الخليج، وفقا لمركز الأعاصير.

وتسببت رياح إرنستو، ظهر أمس الجمعة، بانقطاع التيار الكهربائي عن 5400 من عملاء برمودا. البالغ عددهم 36 ألف عميل، حسبما ذكرت شركة الكهرباء.

وقالت الشركة إنها استدعت أطقم الإصلاح التابعة لها من الميدان، لأن العمل أصبح خطيرا للغاية.

كما قال مركز الأعاصير إن الأمواج التي أحدثها إرنستو أثرت بالفعل على أجزاء من برمودا. وجزر الباهاما والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي نيويورك، تم غلق جميع الشواطئ في منطقتي بروكلين وكوينز أمام السباحين، يومي السبت والأحد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث تيارات مائية خطيرة وارتفاع الأمواج إلى مترين.