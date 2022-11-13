إعصار نالغي يقتل 160 شخصا في الفلبين

لقي 160 شخصا حتفهم، وأصيب 146 آخرين، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين، جراء إعصار “نالغي” الإستوائي في الفلبين.

وأفاد تقرير للمجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث بالفلبين أن إعصار “نالغي” الإستوائي الذي اجتاح البلاد، أثر في أكثر من 5,56 مليون شخص وألحق ضررا بقيمة 206,9 مليون دولار.

وقال المجلس إن 356,2 ألف نازح لا يزالون متواجدين في 128 مركزا للإجلاء.

وسجلت 13 منطقة فلبينية وقوع أكثر من 1,6 ألف حادث ناتج عن الإعصار، وبينها الفيضانات والانهيارات الطينية.

وتقدر الأضرار التي لحقت بالزراعة المحلية بـ 111,9 مليون دولار. كما ألحق الإعصار أضرارا بـ 57,05 ألف منزل، ودمر أكثر من 6,14 ألف منزل.

كما ألحق ضررا بـ527 طريقا و133 جسرا، وأثر في عمل 9 مطارات و121 ميناء.

وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بقيمة 95,01 مليون دولار. وتم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي في 328 مدينة.

هذا وتم تعليق الدراسة في 676 مؤسسة تعليمية، وتعليق العمل في 223 مصنعا. وأعلنت حالة الطوارئ في 529 مدينة.

وقد خصصت الحكومة 16,91 مليون دولار لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة.