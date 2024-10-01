إعصار هيلين المُدمر يضرب أمريكا ويُخلف 130 قتيلا

إرتفعت حصيلة قتلى إعصار “هيلين” العنيف الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة، إلى 130 شخصا.

وأفادت قناة “سي بي إس نيوز”، أن حصيلة قتلى إعصار “هيلين” في الولايات المتحدة تجاوزت 130 شخصا.

وأضافت أن أكبر ضرر من الإعصار تم تسجيله في ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.

وذكرت القناة، بأن السلطات المحلية تحاول حاليا استعادة الكهرباء وتطهير الطرق بعد هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار.

وكان البنتاغون، قد أعلن أنه يستخدم الآلاف من أفراد الحرس الوطني ومئات المركبات التكتيكية. وعشرات المروحيات في المناطق المنكوبة من الإعصار.

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي زيارة ولاية كارولينا الشمالية المنكوبة غدا الأربعاء. وكذلك زيارة ولايتي جورجيا وفلوريدا.