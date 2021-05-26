إعصار “ياس”.. إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص في الهند

اجتاحت رياح عنيفة وأمطار غزيرة مناطق شرق الهند، اليوم الأربعاء، بعد أسبوع على إعصار ضرب الساحل.

وهذا ما أجبر السلطات التي تبذل جهود في مكافحة وباء كوفيد، على إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص.

وأودى الأسبوع الماضي الإعصار تاوكتاي، وهو أول عاصفة استوائية كبرى تضرب الهند هذا الموسم، بحياة 155 شخصا على الأقل.

والعاصفة الأخيرة التي أطلق عليها الإعصار ياس، أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 1.2 مليون مليون شخص .

وشهدت بعض المناطق الساحلية رياحا وصلت سرعتها إلى 155 كلم في الساعة وأمطارا غزيرة.

وأمرت سلطات كالكوتا، كبرى مدن ولاية البنغال الغربية، المطار الدولي بتعليق غالبية الرحلات يوم الأربعاء، ومطار بوبنسوار، عاصمة أوديشا.

تصارع الولايتان موجة من فيروس كورونا المستجد أودت بأكثر 120 ألف شخص في الهند في الأسابيع الستة الماضية.