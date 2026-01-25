إعــــلانات
إعطاء إشارة إعادة إطلاق قطار نقل الحاويات بميناء عنابة

بقلم نادية بن طاهر
أشرف والي ولاية عنابة، عبد الكريم لعموري، صبيحة اليوم الأحد، على عملية إعطاء إشارة إعادة إطلاق قطار نقل الحاويات من ميناء عنابة إلى الميناء الجاف بالعلاليق، على مسافة 04 كلم.

وحسب بيان لمصالح الولاية، أكد الوالي بالمناسبة على أهمية هذه العملية من الناحية الاقتصادية. بإعتبارها تسمح بنقل الحاويات بسلاسة وحجم أكبر. حيث ينعكس ذلك إيجابا على التقليل من تشبع الميناء والمحافظة على سلامة البنية التحتية للطرق.

بالإضافة إلى رفع أداء المرفق المينائي وتحسين نجاعته التشغيلية. كما أن هذه العملية التي سيكون لها أثر إيجابي ومباشر في تخفيض التكاليف اللوجستية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. إلى جانب تنويع الانماط اللوجستية للنقل مما سيسمح بالرفع من وتيرة خروج الحاويات من الميناء.

وخصصت خلال هذه العملية، مؤسسة sntf في مرحلة أولى، 10 مقطورات على أن يتم مضاعفة العدد إلى 20 مقطورة في الأيام القادمة.

