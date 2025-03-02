إعطاء إشارة إنطلاق المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم للمحبوسين

أشرف لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام ويوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف على إعطاء إشارة إنطلاق المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم. لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، وذلك عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمقر وزارة العدل.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في طبعتها الخامسة عشر والتي يشارك فيها 9693 نزيلا من مختلف المؤسسات العقابية. تعزيزا للتعاون والشراكة بين القطاعين، لتحقيق الرسالة النبيلة في المساهمة في تهذيب وتقويم السلوك المنحرف. وتقوية عوامل الضبط الاجتماعي والمحافظة على المقومات الروحية، وغرس القيم الأخلاقية. بالإضافة كذلك إلى زرع الوازع الديني في نفوس النزلاء، درء لأخطار الإنغلاق والتطرف، والعودة إلى المجتمع أشخاصا أسوياء.

وتكون التصفيات النهائية لهذه المسابقة، خلال الاحتفال بليلة القدر المباركة، و ستختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين.

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