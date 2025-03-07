إعطاء إشارة إنطلاق تركيب أول وحدة لمركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة

أعطت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، إشارة انطلاق تركيب أول وحدة لمركز البيانات الوطني الثاني بولاية البليدة.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمحافظة، فإنه وفي “خطوة تاريخية أخرى تخص مشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، تم إعطاء إشارة انطلاق تركيب أول وحدة لمركز البيانات الوطني الثاني”.

وأعطت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس الخميس، “إشارة انطلاق تركيب أول وحدة لمركز البيانات الوطني الثاني بالبليدة”.

وثمنت بن مولود التقدم المحرز كما أسدت، خلال اجتماعها بالإطارات الجزائرية والصينية المكلفة بالانجاز، تعليمات بضرورة “تسريع وتيرة العمل من أجل تسليم المشروع في آجاله المحددة”.