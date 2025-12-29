إعطاء إشارة الانطلاق لإنجاز ثالث مصنع للعجلات المطاطية بتوقرت

تم، اليوم الاثنين بولاية توقرت، وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع استثماري لصناعة العجلات المطاطية للمركبات الخفيفة والثقيلة، بطاقة إنتاج إجمالية 5 ملايين وحدة سنويا.

وهو مشروع مهيكل واستراتيجي ذو أبعاد اقتصادية محلية ووطنية، من شأنه المساهمة في تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليل من فاتورة الاستيراد.

وأشرف على العملية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بمعية والي توقرت، عثمان عبد العزيز، بحضور ولاة ورقلة، الوادي، والمغير، وكذا السلطات المحلية لولاية توقرت.

ويسمح هذا المشروع المهيكل، الذي تقدر تكلفته بأكثر من 27 مليار دينار، بإنتاج 5 ملايين وحدة من مختلف أنواع العجلات المطاطية، منها 2 مليون وحدة سنويا موجهة للمركبات الثقيلة في مرحلة أولى، تضاف إليها 3 ملايين وحدة سنويا موجهة للمركبات الخفيفة.

وسيساهم المشروع، الذي استفاد من وعاء عقاري بمساحة 20 هكتار بتماسين، إلى جانب مشاريع مماثلة بكلٍّ من وهران وسطيف وأم البواقي، في تلبية الاحتياجات الوطنية من العجلات المطاطية، حيث من المرتقب أن يبلغ إجمالي الإنتاج نحو 19 مليون وحدة سنويًا.

كما سيخلق هذا المشروع الهام حركية اقتصادية كبيرة في ولاية توقرت والمناطق المجاورة، بتوفيره 1.720 منصب عمل مباشر وآلاف مناصب العمل غير المباشرة.