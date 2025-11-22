إعطاء إشارة انطلاق إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمستغانم

أشرف اليوم السبت، نصرالدين داودي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ممثلا عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رفقة أحمد بودوح والي ولاية مستغانم على انطلاق مشروع انجاز محطة لتحلية مياه البحر” بمنطقة سيدي العجال” الواقعة ببلدية خضرة بدائرة عشعاشة.

وفي مستهل الزيارة، استمع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بمعية الوالي والوفد المرافق لهما إلى شروحات تفصيلية .حول المشروع قدمها مدير شركة تحلية المياه الجزائرية، والذي يمتد على مساحة 10 هكتارات. بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف م3/اليوم لمدة انجاز 36 شهرا، وعلى امتداد 250 كلم. على أن يتم التسليم الجزئي كشطر أول للمحطة في مدة 22 شهرا وبسعة 150 ألف متر مكعب. ستستفيد منه الولاية وبعض الولايات المجاورة، والذي سيتم انجازه من طرف الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية(SARPI).

وفي كلمة ألقاها نصر الدين داودي بالمناسبة، أكّد أن هذه المحطة واحدة من المحطات الخاصة بالبرنامج التكميلي الوطني. لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء. المنعقد شهر أكتوبر 2025 لتعزيز الأمن المائي الوطني من خلال توطين. ثلاث محطات كبرى إضافية موزعة عبر ولايات مستغانم، الشلف وتلمسان.

توفير المياه لـ 3ملايين نسمة وتوفير 1500 منصب شغل

يشار أن الهدف من انجاز هذه المحطة هو ضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة. وتأمين المياه الصالحة للشرب لفائدة 3ملايين نسمة من السكان، بالإضافة إلى تشجيع النشاط الاقتصادي. على مستوى الولاية، تشغيل حوالي 1500 منصب شغل خلال ذروة الاشغال و100 منصب عمل دائم.

وفي ختام الزيارة، هنأ الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سكان الولاية وعلى رأسها الوالي على هذا المشروع. الذي يعتبر خطورة هامة لضمان الأمن المائي والذي سيلبي وبنسبة كبيرة احتياجات سكان الولاية. بخصوص التزود بالمياه المحلاة والولايات المجاورة لها، كما سيسهم في التنمية المحلية. كون ولاية مستغانم ولاية سياحية وفلاحية بامتياز وسيرفع من نسبة الاستثمار والتشغيل بالمنطقة.

من جهتهم عبّر سكان المنطقة هم الآخرين عن فرحتهم بعد تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع بعدما كان حلما بالنسبة لهم. موجهين شكرهم العميق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكل السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية.

يشار أن مراسم إعطاء إشارة انطلاق هذا المشروع الهام تمت بحضور ادريس عباسة رئيس المجلس الشعبي الولائي. الأمين العام للولاية، المفتشة العامة للولاية، نواب البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية. عضو المجلس الأعلى للشباب، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين. رئيس دائرة عشعاشة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مديري الطاقة والري وجميع الفاعلين، الأسرة الإعلامية وأعيان منطقة عشعاشة.

