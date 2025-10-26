إعطاء إشارة انطلاق الموسم الرياضي المدرسي الجديد

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة يوم السبت، رفقة وزير الرياضة، وليد صادي، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الرياضي المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026، من ولاية ورقلة.

وحسب بيان للوزارة، احتضن القطب الرياضي المجاهد عبد الكريم بوزقاق فعاليات هذا الحدث الوطني المميّز. حيث استُهل البرنامج باستعراض الفرق الرياضية المدرسية المشاركة داخل القاعة المتعددة الرياضات (3000 مقعد).

تلتها عروض رياضية وفنية قدمها التلاميذ، ثم عرض فيديو تعريفي خاص بالطبعة الأولى للموسم الرياضي المدرسي 2025-2026. تحت شعار “أبطالُنا في مدارسِنا”. وأبرز مختلف الرياضات والأنشطة التنافسية التي تُمارس في الوسط المدرسي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد الوزير أنّ هذه التظاهرة الوطنية تجسّد العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية الرياضة المدرسية.

كما شدّد الوزير على أنّ الموسم الرياضي المدرسي يهدف إلى جعل المدرسة فضاءً مفتوحًا لترقية النشاط البدني والرياضي.

ويأتي ذلك، من خلال إنشاء وتفعيل النوادي الرياضية المدرسية، وتشجيع التلاميذ على الانخراط فيها. والمشاركة في مختلف المنافسات التربوية والرياضية، بما في ذلك فئة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبرز الوزير أنّ تنظيم هذا الموسم يشكّل محطة وطنية هامة لتعزيز التعاون بين قطاعي التربية والرياضة. من أجل اكتشاف المواهب الواعدة، وتأطيرها وفق مقاربة تربوية وتكوينية متكاملة. تسهم في إعداد جيل متوازن، مبدع ومتفوق، يحمل القيم النبيلة للرياضة وروح الانتماء للوطن.

نقل مراسم الإطلاق مباشرةً إلى جميع ولايات الوطن

وقد تميّز هذا الحدث بطابعه الوطني الشامل، حيث أعطى وزير التربية الوطنية، رفقة وزير الرياضة، من ولاية ورقلة، الإشارة الرسمية لانطلاق الموسم الرياضي المدرسي 2025-2026.

وتمّ نقل مراسم الإطلاق مباشرةً عبر تقنية التحاضر المرئي إلى جميع ولايات الوطن، ما أتاح للولاة الإشراف، في نفس التوقيت، على فعاليات إعطاء إشارة الانطلاق محليًا، ومتابعة كلمةالوزيرين من ولاية ورقلة. في أجواء احتفالية موحّدة جسّدت البعد الوطني لهذا الحدث التربوي والرياضي الهام.

وعلى هامش الفعاليات، تابع الوزيران، ووالي الولاية والوفد المرافق، جانبا من المنافسات الرياضية المدرسية المنظمة بهذه المناسبة. على غرار كرة اليد، كرة السلة إناث، الفنون الدفاعية، وألعاب الكيدس، السباحة.

حيث قدّم تشجيعاته للتلاميذ المشاركين، مثمنًا الحيوية والروح التنافسية العالية التي تميّز أجواء النشاط الرياضي المدرسي في مختلف ولايات الوطن.