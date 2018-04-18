إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور عبر 33 ولاية

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور التي ستجوب 33 ولاية عبر الوطن.

وذلك في إطار إعداد الحجاج ليتمكنوا من أداء المناسك على أكمل وجه.

وقد أعطى إشارة الانطلاق المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، الإشارة من دار الإمام بالمحمدية.

بحضور عناصر الفريق المؤطر من أئمة ومرشدين وعناصر الحماية المدنية والكشافة الإسلامية والتنمية البشرية الذين انتدبوا واختيروا لخدمة الحجاج الميامين .

وستجوب القافلة 33 ولاية وفق مرحلتين: الأولى من 18 أفريل الى 13 ماي، والثانية من 23 جوان الى 6 جويلية.