إعــــلام الأوليــاء بنتائــج أبنائهــم المدرسيــة بـ SMSابتداء من الفصل الثاني

وضعت وزارة التربية الوطنية فضاء جديدا في خدمة أولياء التلاميذ، لتمكينهم من الاطلاع.

على النتائج المدرسية لأبنائهم ابتداء من الفصل الثاني للموسم الدراسي الجاري.

وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية تحوز جريدة «النهار» على نسخة منه.

أنه تم فتح فضاء خاص بالأولياء على الأرضية المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية.

حيث سيكون بإمكان الأولياء ابتداء من الفصل القادم، الشروع في الاستفادة كمرحلة أولى.

من خدمات هذا الفضاء، على غرار الاطلاع عن بعد على النتائج الفصلية لأبنائهم المتمدرسين عبر الفضاء المخصص للأولياء.

وإعلامهم بالمعدلات الفصلية لأبنائهم عبر خدمات الرسائل النصية القصيرة، بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة.

وللاستفادة من هذه الخدمات، فإنه يتعين على كل ولي التسجيل في هذا الفضاء الخاص بالأولياء من خلال اتباع عدة الخطوات.

التي بينتها الوزارة في بيانها هذا، يأتي في مقدمتها حصول الولي على شهادة مدرسية، حاملة للرقم التعريف المدرسي لابنه المتمدرس.

مستخرجة من النظام المعلوماتي مختومة وممضاة من طرف المؤسسة التعليمية التي يتمدرس فيها ابنه.

وبعدها يمكن للولي الدخول إلى الموقع الذي تم إحداثه خصيصا لهذا الغرض، وتدوين المعلومات الخاصة بكل ابن.

ثم يقوم الولي بالتسجيل عن بعد عبر العنوان tharwa.education.gov.dz من خلال اتباع بعض الخطوات.

يقودها إليه هذا الموقع، ويمكن للولي تسجيل جميع أبنائه المتمدرسين عبر نفس الحساب الخاص به، بعد هذا يقوم الولي.

بطبع الاستمارة الخاصة بكل تلميذ متمدرس من النظام المعلوماتي بعد حجز المعلومات الخاصة بالأبناء المتمدرسين.

والرقم التعريفي الموجود على الشهادة المدرسية، ثم يتجه إلى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها كل ابن مرفقا بهذه الاستمارة .

وبطاقة الهوية الخاصة به، لتأكيد تسجيل الابن أو الأبناء والحصول على وصل استلام، الذي يمنحه المدير إلى الولي.

وبعد التأكيد الإلكتروني لتسجيل الأبناء من طرف مدير المؤسسة التعليمية المعنية يصبح الولي ابتداء من هذا التأكيد معتمدا رسميا .

من قبل النظام المعلوماتي، ويستفيد من جميع الخدمات التي يوفرها هذا النظام والاطلاع على نتائج التقويم الفصلية لأبنائه المسجلين في الفضاء.

كما سيستفيد الولي من خدمات أخرى يوفر النظام المعلوماتي عبر هذا الفضاء لاحقا.

كما سيستفيد الولي من الاطلاع على المعدلات الفصلية للأبناء عن طريق خدمات الرسائل النصية القصيرة SMS.

وهذا من خلال اشتراك الولي وتأكيد ذلك عبر الخدمة التي يوفرها متعامل الهاتف النقال المشترك للولي بعد تفعيله للخدمة.

وفقا للطلب المعبر عنه والمصرح به من طرف الولي، حيث أن الاشتراك في الخدمة يشمل جميع الأبناء المتمدرسين.

أما الاستفادة الفعلية من الخدمة فإنها تخضع لرغبة الولي حسب كل ابن متمدرس.