إعـــلان نتائــج «البـــاك» رسمـيــــا يـــوم 22 جـــويليـــة

نتائج «البيام» يوم 18 جوان و«السانكيام» في 6 جوان

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية عن تاريخ الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية الخاصة بالتعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا، حيث تم تحديد تاريخ 22 جويلية لإعلان نتائج شهادة البكالوريا.

كشف، أمس، شايب ذراع، مستشار وزارة التربية الوطنية، عن التواريخ الرسمية الخاصة بالإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية، حيث سيكون الإعلان عن امتحان شهادة البكالوريا يوم 22 جويلية، أما امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون يوم 18 جوان، وامتحان شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام» يوم 6 جوان.

وأعطى المستشار بوزارة التربية الوطنية، شايب ذراع، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف التحرير»، تفاصيل عدد المترشحين للامتحانات الرسمية، حيث وصل عدد المترشحين إلى 2 مليون و101 ألف و125 مترشح، منهم 797 ألف و812 مترشح لامتحان التعليم الابتدائي المقرر إجراؤه بداية من 20 ماي، وهذا بزيادة قدرت بـ4.89 من المئة مقارنة بالسنة الماضية.

أما امتحان شهادة التعليم المتوسط فيستقدم إليه 595 ألف و865 مترشح بارتفاع قدره 5.94 من المئة.

وعلى عكس السنوات السابقة، انخفض عدد المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا بـ7.31 من المئة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المترشحين 709 ألف و548 مترشح.

وبالنسبة للمؤطرين، قال المتحدث إن عدد الأساتذة وموظفي الإدارة وصل إلى 637 ألف و780 أستاذ وموظف إداري، بينما بلغ عدد مراكز الإجراء 18 ألفا و302 مركز، تحت إشراف 530 و697 أستاذ ومؤطر، أما بالنسبة لمراكز التصحيح البالغ عددها 190، فتم تجنيد 950 و632 أستاذ مصحح وموظف إداري.

من جهة أخرى، وفي رده على ظاهرة هجرة المؤسسات التعليمية من قبل المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، أوضح المستشار أنه وفي إطار إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، تم اقتراح بموافقة الشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ، العودة إلى وثيقة المراقبة المستمرة من أجل إنهاء البرنامج الدراسي، وأكد أنه سيتم اعتماد نفس إجراء السنة الماضية، بحرمان المترشحين الراسبين في البكالوريا من إعادة السنة إذا قاطعوا الأقسام في الفصل الثالث.